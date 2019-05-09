Черкесск, 9 мая, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Во всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие более 75 тыс. жителей Карачаево-Черкесии. Она прошла во всех городах и районах республики. ице республики с портретами своих родных, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны приняли участие около 20 тыс. человек. Они прошествовали по центральному проспекту имени Ленина и центральной площади города. На фотографиях ветераны армии и флота, труженики тыла, те, кто бы участником партизанского движения, подпольщики, блокадники, узники фашистских лагерей.

Moypolk.ru Колонны «Бессмертного полка» в столице КЧР

В патриотической акции участвовали и первые лица Карачаево-Черкесии — глава региона Рашид Темрезов со своей семьей. Дети глав республики пронесли портреты своих прадедов — Солтанхамита Хамзатовича Темрезова, Джагафара Ахматовича Коркмазова, Ильи Антоновича Фетисова.

Пресс-служба главы КЧР Глава КЧР с портретами родных фронтовиков

«В этот день Великой Победы хочу пожелать мира и процветания нашей Великой стране — Родине России, которая является самым мощным и сильным государством, где живут прекрасные люди», — цитирует Рашида Темрезова его пресс-служба.

Стоит отметить, что из года в год в Карачаево-Черкесии всероссийская акция «Бессмертный полк» набирает все большую популярность.

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В 2016 году в колоннах «Бессмертного полка прошли» более 40 тысяч жителей Карачаево-Черкесии, а спустя три года их число выросло почти вдвое.

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