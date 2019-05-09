Вашингтон, 9 мая, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В штате Калифорния с авиабазы «Ванденберг» осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится в сообщении американской базы на странице в соцсети Facebook.

Запуск ракеты Minuteman III

«Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в ходе эксплуатационных испытаний … с авиабазы «Ванденберг» 9 мая», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, испытания ракеты прошли успешно.

Напомним, что на данный момент Minuteman III является единственной американской МБР наземного базирования, которая стоит на вооружении армии США.

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