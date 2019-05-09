Псков, 9 мая, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в ряды «Бессмертного полка» встали около 40 тыс. жителей Псковской области — народные шествия прошли во всех муниципальных образованиях региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Pskov.ru «Бессмертный полк» на улицах Пскова

В Пскове вместе с тысячами горожан в «Бессмертном полку» прошёл и губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своей семьёй. В их руках были портреты дедушки Михаила Ведерникова по линии матери полковника Николая Анисимовича Хрипко, который прошел всю войну, и дедушки супруги — Михаила Степановича Андреева, который за бои на Псковской земле получил две медали «За Отвагу».

Глава Пскова Иван Цецерский, который уже четвёртый раз принимает участие в шествии «Бессмертного полка», в руках нёс портрет своего деда-фронтовика, который во время войны и оккупации Пскова был участником партизанского движения.

«Моего деда не стало в 25 лет, в 1944 году, а моей маме было три годика и она деда, своего отца, так и не увидела. С гордостью шел с портретом деда в составе «Бессмертного полка». Таких судеб — миллионы! Спасибо ветеранам за Победу! Вечная память всем тем, кто погиб в годы войны, сражаясь за нашу Родину, за свободу, уничтожая фашистов до последнего дыхания! Спасибо всем, кто разделил память о наших погибших ветеранах, кто прошел единым строем «Бессмертного полка»!» — написал Иван Цецерский на своей странице в соцсети Facebook.

https://www.instagram.com/p/BxPY_mbAlNr/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День Победы в Пскове также состоялся военный парад — торжественным маршем по центральной площади города прошли 1,2 тыс. военнослужащих. Всего в регионе проходит около сотни праздничных мероприятий.