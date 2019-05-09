Киев, 9 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. На Украине глава администрации президента фактически является вторым главой исполнительной власти (правительства). Об этом 8 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв.

Рустам Абдрахимов Администрация президента Украины

«Надеюсь, что у нас будут прозрачные институт власти. В Конституции написано, что у нас глава исполнительной власти — премьер-министр, так и должно быть. Президент — глава государства, а когда назначается глава администрации при президенте, он назначается, а не избирается, фактически он второй глава исполнительной власти», — сказал Карасёв.

Он сообщил, что на Украине в нарушение конституции администрация президента стала настоящим центром власти.

«В тех же США, когда передается власть, мы знаем имя вице-президента, примерно знаем команды, но мы не знаем главу администрации президента. Почему? Потому что в Америке администрация президента не играет ключевой роли. У нас она играет ключевую роль. Она фактически центр власти, ни кабмин, ни Верховная Рада, а именно администрация президента. Поэтому хотелось бы знать хотя бы, кто будет главой администрации президента? Потому что вопреки Конституции и конституционным нормам, у нас администрация президента — центр власти. Всегда так было. Хотя в Конституции этого нет. Там принимаются кадровые назначения, постановления», — рассказал Карасёв.

При этом он считает, что в Конституции Украины плохо урегулирован вопрос сроков проведения парламентских выборов, из-за чего возникла проблема сроков инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Кроме того, он напомнил, что в США инаугурация нового президента занимает три месяца.

«Не урегулирован вопрос эллекторального календаря. Если у нас проходят президентские выборы, то нужно, чтобы через полтора месяца были парламентские выборы, чтобы это было записано в Конституции. Также в Конституции нужно четко прописать момент инаугурации, как в Конституции США… Верховная Рада не хочет самораспускаться. 28-го (мая) будет инаугурация, потому что есть наши западные партнеры. Они все скажут Петру Алексеевичу и т.д. В конце концов на кону международная репутация страны», — добавил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая внефракционный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте Украины проект постановления «О дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВР, посвященного составлению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским». Депутат предлагает назначить дату инаугурации на 20 мая, поскольку 19 мая — День памяти жертв политических репрессий. Ранее внефракционный депутат Виктор Балога предложил провести инаугурацию 19 мая.

В апреле Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций. На встрече Зеленский предложил парламентариям провести церемонию инаугурации 19 мая. Депутаты предлагают провести церемонию 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридического права распустить Раду.