Черкесск, 9 мая, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Более 40 домовладений подтоплены в результате обильных осадков в ауле Эльбурган в Карачаево-Черкесии. В населённом пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Решение о введении режима ЧС было принято на заседании комиссии по ЧС Эльбурганского поселкового совета.

В ауле были подтоплены четыре улицы, уровень воды поднялся до одного метра. Причиной подтопления стал сход селей после проливных дождей с сильным ветром, отдельные порывы которого достигали скорости 20 м/сек.

Отмечается, что с утра 9 мая в пострадавшем ауле работала межведомственная комиссия. На месте происшествия находился также глава района и начальник управления ГО ЧС по региону.

В настоящее время проводится обход подтопленных дворов комиссией по определению материального ущерба и оперативной группой управления ГО ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном предупреждении ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии. Ведомство предупреждало жителей региона о резком ухудшении погоды 8, 9 и 10 мая.