Омск, 9 мая, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В Омске в шествии «Бессмертного полка» 9 мая приняли участие более 80 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Шествие «Бессмертного полка» в Омске

В этом году шествие в Омске прошло в седьмой раз. «Бессмертный полк» также прошагал по улицам малых городов, сел и деревень Омской области, собрав в общей сложности более 123 тысяч участников. Но самая многолюдная колонна была образована, конечно же, в Омске.

В колонне шёл губернатор Омской области Александр Бурков. Он нёс портрет свое деда-фронтовика. Мэр Омска Оксана Фадина также несла фотографию своего деда, а спикер областного парламента Владимир Варнавский присоединился к шествию с портретом отца.

«Мы учим историю по подвигам наших дедов, наших отцов, учим историю по тем наградам, тем вещам, которые остались после них, по тем домам, которые они строили. Дом, в котором жил дед Павел, и сегодня стоит. Я туда привожу сына, показываю ему», — рассказал Александр Бурков.

По словам руководителя регионального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Галины Кудри, в акции приняло участие большое количество молодёжи.

«Несмотря на жаркую погоду, пришло очень много людей. Омичи шли целыми семьями, с детьми, неся портреты своих родственников, фронтовиков. Поразила активность и поддержка со стороны молодёжи», — подчеркнула Кудря.

По данным облправительства, общая протяженность маршрута «Бессмертного полка» в Омске составила 5 километров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Омской области в акции «Бессмертный полк» приняли участие порядка 139 тысяч человек, в том числе 60 тысяч — в Омске.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч омичей. Домой вернулись лишь 146 тысяч.