Великий Новгород, 9 мая, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Празднование Дня Победы в Великом Новгороде сегодня, 9 мая, началось с торжественного прохождения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по площади Победы-Софийской. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в нём приняли участие 300 человек, в том числе военнослужащие 42-го гвардейского зенитного ракетного Путиловско-Кировского ордена Ленина полка. Он ведёт свою историю с 1917 года, а с 1992 года дислоцируется в Валдае.

Пресс-центр правительства Новгородской области Парад в Великом Новгороде

Торжественным маршем по центральной площади Великого Новгорода также прошли сотрудники региональных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, члены регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, воспитанники Морского центра капитана Николая Варухина и Юнармии.

Принимал парад начальник новгородского территориального гарнизона, командир 42-го гвардейского зенитного ракетного полка гвардии полковник Вячеслав Власов. Командовал прохождением военный комиссар Новгородской области полковник Олег Зайченко.

«Цена победы оказалась высока. Только благодаря самоотверженности наших людей была восстановлена экономика страны. Герои, которые недавно с оружием в руках сражались с врагом, вернули к жизни города и деревни. Уже в мирное время они продолжали совершать подвиги — трудовые, — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — Наши предшественники, сделали все, чтобы Россия была сильной и независимой. Сегодня мы продолжаем их дело: своим трудом укрепляем государство. В память о героях мы должны показывать пример нашим детям и внукам, как надо любить родину, как заботиться о ней. Именно этого хотели солдаты Великой Отечественной войны — чтобы страна жила под мирным небом и её жители уверенно смотрели в будущее. С праздником вас, дорогие новгородцы. С днём Великой Победы!»

https://www.instagram.com/p/BxPMdgUFb9_/

С праздником новгородцев также поздравил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

«Мы с вами живем в уникальном городе. И знаменит он не только тысячелетней историей. У нас есть улицы, названные в честь героев-фронтовиков — генерала Мерецкова, героев Советского Союза Герасименко, Красилова, Черемнова, Панкратова и других. У нас есть улицы, названные в честь героев партизанского движения: Александра Германа, Лени Голикова. Среди Почетных граждан Новгорода много фронтовиков и тружеников тыла. Многие из них, к сожалению, ушли из жизни. Но Великий Новгород — город воинской славы — всегда чтил и будет чтить своих героев», — говорится в словах поздравления, опубликованного на сайте мэрии.

Торжественные мероприятия в Великом Новгороде продолжились шествием «Бессмертного полка» и продлятся до вечера. В 22:00 у Монумента Победы прогремит праздничный салют.

Читайте также: 9 Мая — трансляция ИА REGNUM