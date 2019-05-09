Севастополь, 9 мая, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В День Победы в Севастополе активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» вместе с жителями и гостями города развернули гигантскую Георгиевскую ленту. Более 1500 человек пронесли символ Победы по центральным улицам города-героя сразу за колонной «Бессмертного полка». Площадь «Ленты Победы» составила 2100 метров, ее длина — 300 метров, ширина — 7 метров, а вес превысил 100 килограммов.

Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Гигантская Георгиевская лента на улице Севастополя

Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» «Бессмертный полк» в Севастополе

Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Гигантская Георгиевская лента на улице Севастополя

Как отмечает член Молодежного совета при Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия» Николай Новиков, когда активисты только начали разворачивать ленту, к ним сразу присоединились севастопольцы и гости города.

«Мы все были едины, вместе несли символ Великой Победы. Изначально планировалось, что будет по одному человеку на один метр Ленты, но в итоге по обеим сторонам люди шли плотным строем. В Севастополе особых дух патриотизма, нас поддерживали и взрослые, и дети. Это в очередной раз доказывает, что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы никогда не забываем Подвиг наших дедов и прадедов. Мы помним! Мы гордимся!» — поделился активист.

Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Георгиевская лента. Севастополь

Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Георгиевская лента на улице Севастополя. Вид с балкона

Акция по разворачиванию гигантской Георгиевской ленты проводится впервые. Старт акции был дан 7 мая в Москве. Там активисты Волонтерской роты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» развернули «Ленту Победы» на площади у Останкинской башни. Эту же ленту 8 мая доставили в Севастополь, где в День Победы любой желающий смог пронести по центральным улицам города-героя.