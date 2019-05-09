Саратов, 9 мая, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В День Победы, 9 мая, в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» на Соколовой горе открылось «Русское подворье». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Саратовской области Русское подворье

В торжественном открытии принял участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Пресс-служба правительства Саратовской области Встреча гостей усадьбы

«Символично, что сегодня, в День Победы, мы все вместе открываем Русское подворье. Все долго этого ждали. В качестве проекта взят дом архитектора Ричарда Шеппарда, который выставлялся в начале 20 века во Франции. Терем дополнен предложениями саратовских архитекторов. Здесь должен быть колорит присущий русскому народу. Это будет постоянно работающий дом с русской кухней», — сказал глава области.

ИА REGNUM напоминает, «Национальная деревня народов Саратовской области» — одна из первых национальных деревень, созданных в России. Первая улица открылась в 2003 году.

Пресс-служба правительства Саратовской области Ремесла

Сейчас на трёх улицах этно-деревни действуют 16 подворий — в каждом ресторан национальной кухни и небольшая этнографическая экспозиция, место для собраний национально-культурных объединений и гостей. Русское подворье состоит из деревенского дома и бани, которые перевезены из Воскресенского района области. На башкирском и казахском стоят юрты. Есть татарское подворье и чувашское «Ентеш». На мордовском подворье стоит традиционная мордовская усадьба «Кудо». В грузинском дворе построен двухэтажный дом «Ода». На армянском подворье «Хрчит» построен традиционный армянский средневековый крестьянский дом, разбит сад. Украинский хутор «Свитанок» — мазанка, погреб, сарай. На корейском подворье «Корейский сад камней» построена пагода. На азербайджанском дворе находится «Девичья башня», копия бакинской высотой 16 м. При строительстве дагестанского «замка» использовали отделочный камень из Дагестана. Узбекский двор представлен узбекской чайханой «Согдиана». На белорусском подворье построена хата. Чечено-ингушский национально-культурный комплекс состоит из четырехэтажного здания и двух стилизованных башен. Есть подворье поволжских немцев.

Национальная деревня является местом встреч и проведения массовых мероприятий, концертов, национальных праздников, большинство из которых проходят на открытой сцене в центре этнодеревни.