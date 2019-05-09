Челябинск, 9 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. В челябинском «Бессмертном полку» прошло более 100 тысяч человек, таким образом побив прошлогодний рекорд акции в городе. Об этом заявила глава регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова корреспонденту ИА REGNUM.

Администрация Челябинска «Бессмертный полк» в Челябинске, 9 мая 2019 года

Пока данные предварительные, но уже очевидно, что акция собрала больше 100 тысяч граждан, тогда как в прошлом году численность «полка» составляла лишь около 100 тысяч человек.

«В чём причина всё большей популярности акции? Люди понимают, что другой опоры, кроме как родной страны и родной семьи у них нет. Это то, что двигает дальше, позволяет жить дальше, жить и растить детей», — сказала Скорнякова.

Напомним, по всей России и во многих зарубежных странах проходит ежегодная акция «Бессмертный полк». Люди, неравнодушные к Победе в Великой Отечественной войне, несут портреты своих героических предков в единой колонне.