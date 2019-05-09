Франкфурт-на-Майне, Германия, 9 мая, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Работа крупнейшего аэропорта Германии была приостановлена 9 мая из-за появления беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает портал International Flight Network.

Квадрокоптер

Отмечается, что из-за появления дрона вблизи аэропорта полёты были прекращены с 07:27 до 08:15 по местному времени. Федеральная полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, 22 марта работа аэропорта Франкфурта-на-Майне также приостанавливалась из-за появления беспилотника.

Отметим, с конца прошлого года участились случаи появления беспилотных летательных аппаратов вблизи международных аэропортов. Самым резонансным случаем стал инцидент с беспилотником в лондонском аэропорту «Гатвик» в декабре 2018 года. Тогда дрон, появившийся возле взлётно-посадочной полосы, парализовал работу аэропорта более чем на 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Ростехе рассказали о разработке нового комплекса противодействия гражданским беспилотникам, который сможет использоваться в аэропортах.