Киров, 9 мая, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В торжественном мероприятии, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади в Кирове приняли участие более 8 тыс. горожан. Среди них — около 300 ветеранов войны, тружеников тыла, «детей войны», жителей блокадного Ленинграда, сообщили ИА REGNUM в администрации Кирова.

Пресс-служба администрации Кирова Трибуна ветеранов

Парадным строем прошли военнослужащие войск Кировского гарнизона: 76-го кировского ракетного полка Мелитопольской Краснознамённой дивизии, сводная рота войсковой части 46 179-К Службы специального контроля Минобороны РФ, парадный расчёт НИИ микробиологии.

Пресс-служба администрации Кирова Участники шествия

В торжественном марше также приняли участие сотрудники силовых структур, учащиеся кадетских классов, курсанты военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий, юнармейцы, кадеты клуба «Миротворец». Самыми юными участниками стали кадеты 6а класса школы № 18 — неоднократные победители и призёры всероссийских смотров.

Собравшихся поздравил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«Мы вспоминаем и благодарим тех, кто на фронте и в тылу шаг за шагом приближал Победу. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны так много жителей Кировской области. Свой героический вклад в Победу внесли и труженики тыла, и те, кто, работая в госпиталях, спас десятки тысяч раненых. Кировская область стала домом для многих эвакуированных, в том числе для детей-сирот, доставляла продовольствие на фронт, вносила вклад в оборонную мощь страны», — отметил глава области.

Пресс-служба администрации Кирова Молодые воины

«Мы не вправе забывать о боевых и трудовых подвигах наших земляков. Наши солдаты и офицеры демонстрировали беспримерное мужество и стойкость. Более 200 кировчан удостоены звания Героя Советского Союза. Из 600 тыс. кировчан далеко не все вернулись домой — почти треть полегли на полях сражений, покрыв себя неувядаемой славой», — сказала глава Кирова Елена Ковалева. Она подчеркнула, что победа в Великой Отечественной войне — это событие, над которым не властно время.

Пресс-служба администрации Кирова Возложение цветов

По завершении шествия колонны прошли по улице Московской к памятнику воинам-кировчанам на набережной Грина. Участники шествия возложили цветы к Вечному огню.