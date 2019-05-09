Кабул, 9 мая, 2019, 14:39 — ИА Регнум. До девяти человек возросло число погибших при атаке террористов на офис международной некоммерческой организации Counterpart International в центре Кабула в Афганистане. Об этом 9 мая сообщил телеканал 1 TV со ссылкой на заявление МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Нападение произошло 8 мая около 10:10 мск. Точкой отсчёта стал взрыв, прогремевший в офисе Counterpart International. После взрыва завязалась перестрелка между террористами и силовиками. При этом правительственным войскам удалось эвакуировать из здания более 170 человек.

Были уничтожены два террориста. В результате атаки боевиков пострадали более 20 человек, девять человек погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум 20 пострадавших в результате атаки террористов на офис некоммерческой организации Counterpart International.