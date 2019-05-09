Ереван, 9 мая, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В Ереване 9 мая с площади Свободы стартовалa акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Армении, к шествию присоединился также президент Армении Армен Саркисян, мэр Еревана Айк Марутян, вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. Саркисян держал в руках портрет легендарного разведчика Геворга Варданяна.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ереване с участием президента Армении Армен Саркисяна, мэра Еревана Айка Марутяна, вице-спикера парламента Алена Симоняна

«Сегодня у нас тройной праздник: день победы в арцахской освободительной борьбе, героический вклад нашего народа в победу в Великой Отечественной войне, конечно то, что произошло вчера», — сказал Саркисян.

Участники акции пронесли по центру Еревана не только фотографии своих дедов и отцов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но и родных, которые погибли во время войны в Нагорном Карабахе в 1992—1994 гг., а также боевых действиях в апреле 2016 года.

В шествии приняли участие посол России в Армении Сергей Копыркин, представители политических сил, вооруженных сил.

«Aкция показывает, что мы не забываем наши традиции, мы не забываем те уроки, которые пережили наши предки, трагические уроки. Во-вторых, мы не забываем подвиг наших отцов и дедов», — отметил Kopыркин.

Акция-шествие «Бессмертный полк» впервые прошла в Армении в 2016 году. Ранее официальные лица Армении и представители политических сил игнорировали акцию, предпочитая участвовать только в мероприятиях в Нагорном Карабахе, либо в парке «Победы» в Ереване. В 2018 году в акции впервые принял участие президент Армении.