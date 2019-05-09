Ханты-Мансийск, 9 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске после парада Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. Далее жителей столицы ХМАО ждала разнообразная праздничная программа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Admhmansy.ru Велосипедный парад «Звезда памяти». Ханты-Мансийск

«Фронтовом привал» на площадке возле культурно-досугового центра «Октябрь» манил ароматными запахами полевой кухни. Отведать перловой и гречневой каши можно было на «Солдатских привалах», организованных на автостоянке у администрации города и на площади у Музея геологии нефти и газа.

В полдень молодёжь Ханты-Мансийска присоседилась к Всероссийской акции «Рекорд Победы». Ребята 27 028 отжиманий от земли — именно столько дней прошло со Дня Великой Победы.

От конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» стартовал автомобильный пробег «Мы помним!», а из парка имени Бориса Лосева более 400 человек отправились на велосипедный парад «Звезда Памяти».

Завершится День Победы в Ханты-Мансийске праздничным концертом в центре города и «Салютом Победы!», который начнётся в 22:00 по местному времени.