Тюмень, 9 мая, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Более 87 тысяч жителей Тюменской области прошли в «Бессмертном полку» 9 мая 2019 года. Массовости способствовала солнечная и тёплая погода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения «Бессмертного полка».

Пресс-служба губернатора Тюменской области В «Бессмертном полку» — заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, мэр Тюмени Руслан Кухарук и глава региона Александр Моор

В Тюмени в колонне «Бессмертного полка» прошёл и губернатор Александр Моор, неся портрет своего деда Нестора Павловича Черкасова.

«В 1941 году ему было 17 лет, как только исполнилось 18 — пошёл на фронт. Боевое крещение принял в 1943 году. Совершил 56 прыжков с парашютом, прошел всю Европу. Освобождал Венгрию, Румынию. 9 мая 1945-го встретил в Праге. Он не дожил до наших дней, но сегодня он вместе с нами», — рассказал о судьбе деда-фронтовика Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях .

Напомним, идея «Бессмертного полка» родилась у тюменца Геннадия Иванова, который сейчас является сопредседателем «Бессмертного полка России». Первое шествие потомков фронтовиков прошло в Тюмени в 2007 году под названием «Парад победителей». Затем в городе Томске в 2012 году подхватили идею тюменских шествий под новым названием «Бессмертный полк».