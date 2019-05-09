Одесса, Украина, 9 мая, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Двух жителей Одесской области задержала полиция города за ношение георгиевской ленты. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины по региону.

torange.biz Георгиевская лента

На мужчин были составлены административные протоколы за ношение запрещённой на территории Украины символики во время массовых мероприятий.

Напомним, на Украине запрещена публичная демонстрация, использование и ношение георгиевской ленты или её изображений. Уличённым в таком преступлении по закону грозит штраф в размере от 32 до 97 долларов с конфискацией ленты или её изображений.

Данный закон вступил в силу в стране с 15 июня 2017 года. Со дня вступления в силу этого закона на Украине неоднократно задерживали граждан за ношение георгиевской ленты и даже за ношение одежды, имеющей цветы ленты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией организатора шествия «Бессмертного полка» в Киеве Елены Бережной. Накануне Бережная на своей странице в соцсети написала о том, что придёт на шествие в футболке цветов георгиевской ленты. Общественницу задержали за, якобы, нарушение общественного порядка.