Тамбов, 9 мая, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Тамбовская область вместе со всей страной встречает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В праздничных торжествах вместе с тысячами тамбовчан принял участие глава администрации области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба правительства Тамбовской области Александр Никитин поздравляет ветеранов

Обращаясь с поздравлениями к жителям и гостям региона, губернатор напомнил, что Тамбовщина, как вся страна, заплатила огромную цену за Победу, тысячи земляков сражались на фронтах, и все они достойны высшей памяти и благодарности. Глава региона поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за мир и свободу, пожелал им долгих лет жизни.

Пресс-служба правительства Тамбовской области Парад Победы в Тамбове

«Сегодня мы склоняем голову в знак уважения и признательности перед теми, кто совершил бессмертный подвиг. Мы помним о том, что более 420 тыс. уроженцев Тамбовщины были призваны в армию и ушли на фронт добровольцами. Больше половины из них пали в боях, но свой долг исполнили до конца. Мы помним о тех, кто совершил невероятный трудовой подвиг, отдавая все силы без остатка на то, чтобы обеспечить армию продовольствием, военной техникой и снаряжением. Мы вспоминаем тех, кто вступил в новое сражение уже по окончании войны. Обожженным войной людям некогда было почивать на лаврах победителей, нужно было бороться за выживание, восстанавливать из руин страну, возвращая ей величие. Мы помним подвиг Героев! В области за последние годы появилось много воинских монументов, мемориальных досок в честь земляков, чьи имена навсегда вписаны в историю Тамбовщины. И мы обязательно продолжим беречь память!», — убежден Александр Никитин.

На параде Победы торжественным маршем по площади прошли воины частей Тамбовского гарнизона, солдаты Росгвардии, бойцы МЧС, воспитанники кадетского корпуса, юнармейцы. Торжественное шествие во главе с руководителями области и города продолжилось по главной улице города. У монумента «Вечный огонь» и танка «Тамбовский колхозник» Никитин вместе с ветеранами и жителями региона возложил цветы и венки, отдав дань памяти защитникам Родины, не вернувшимся с полей сражений. Далее шествие проследовало к Воздвиженскому кладбищу, где его участники поклонились героям войны, похороненным здесь.

Пресс-служба правительства Тамбовской области Возложение цветов

«Нет другого такого праздника, который объединял бы миллионы людей, представителей разных поколений, жителей разных регионов и стран. И в то же время для каждого этот праздник глубоко личный, потому что в каждой семье свои герои, свои истории и судьбы, которые навсегда изменила страшная война», — сказал губернатор.

Празднование Дня Победы продолжится в 15:00 шествием «Бессмертного полка».