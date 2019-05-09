Киев, 9 мая, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг уже в августе 2019 года, сообщил известный промоутер Эдди Хирн, его слова 9 мая приводит iFL TV.

Andriy Makukha Александр Усик на ринге

По словам Хирна, боксер повредил себе бицепс, однако при этом ему не потребуется операция.

«Я думаю, что он вернётся на ринг в августе или около того. Ему потребуется примерно пять недель, чтобы вновь начать тренироваться», — рассказал Эдди Хирн.

При этом промоутер отметил, что он затрудняется сказать, как именно Усик получил травму, так как спортсмен не только поднимается в весовой категории, для чего работает с большим весом на тренировках, но и проводит спарринги с соперниками большего веса и размера.

Отметим, Александр Усик должен был 25 мая проводить бой с представителем Камеруна Карлосом Такамой в супертяжелой весовой категории, однако вынужден был отменить поединок по причине травмы.