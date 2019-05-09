Киев, 9 мая, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Киеве торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Победы прошли спокойно. Об этом 9 мая заявил на брифинге в Киеве начальник главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

При этом полиция блокировала представителей организации «Демократический Топор» (несколько десятков человек), чтобы не допустить возможных провокаций и конфликтов с киевлянами и участниками акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Были попытки пройти навстречу (участникам акции «Никто не забыт, ничто не забыто»). С нашей точки зрения, последствия могли быть непредсказуемые, поэтому их придержали пока не пройдет эта колонна. После они не выявили желание (продолжать акцию) и разошлись», — рассказал Крищенко.

Он сообщил, что улицы Киева патрулируют усиленные наряды полиции.

«Все спокойно. Националисты — это те люди, которые поддерживают украинского государство и украинский порядок, поэтому все спокойно. Был немного усилен режим во время проведения акции, но уже все завершилось, запущено движение. Будут усилены патрули, но ничего не будет перекрыто. Нужны усиленные патрули, потому что идет много людей», — добавил Крищенко.

Кроме того, он рассказал, что в отношении женщины, которая надела советскую форму, был составлен «административный протокол», после чего её отпустили.

Как сообщалось, ранее корреспондент издания the Бабель сообщил, что в Киеве полиция задержала Елена Бережная (мать погибшего депутата от «Партии Регионов»Ирины Бережной). Она организовала в украинской столице акцию «Никто не забыт, ничто не забыто». По данным полиции, активистка нарушила общественный порядок.

Напомним, 9 мая пресс-служба Нацполиции проинформировала, что в связи с празднованием Дня Победы правоохранители усилили мероприятия по охране общественного порядка. К охране общественной безопасности и порядка привлечено более 16 500 правоохранителей. Наиболее массовые мероприятия по случаю Дня Победы проходят в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Одессе.