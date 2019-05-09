Ижевск, 9 мая, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Ижевске в колонне «Бессмертного полка» прошли более 35 тыс. граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

Пресс-служба правительства Удмуртии Начало шествия в Ижевске

Горожане несли портреты своих героев целыми семьями и пели военные песни. Те, кто стоял на обочинах, не могли сдержать слёз и громко хлопали.

Вместе с тысячами жителей и гостей Ижевска в акции «Бессмертный полк» приняли участие сотрудники МВД по Удмуртской Республике с семьями. «Милицейский полк» в акции возглавил министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов. Правоохранители шли с портретами своих родственников и ветеранов органов внутренних дел, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Пресс-служба управления МВД по Удмуртии «Милицейский полк»

В этом году маршрут колонны был увеличен: шествие прошло от улицы Бородина до здания Администрации города Ижевска, где всех ждали праздничные мероприятия, зона для фотосессии, полевая каша.

9 мая и накануне шествия прошли во многих городах и селах Удмуртии. Жители каждого из населенных пунктов уже сформировали свои традиции проведения шествия. Так, жители села Дебесы традиционно проносят по улицам не только штендеры с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны, но и знамя, сшитое из лоскутков с именами солдат-земляков. «Бессмертный полк» прошел также по улицам деревни Нижние Адам-Учи Граховского района, где проживает 100 человек.

Всего в республике приняли участие в акции около 84 тыс. жителей и гостей Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, празднование Дня Победы в Ижевске началось с возложения цветов в сквере Победы к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Цветы к мемориалу возложили ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, члены семей участников войны, сотрудники силовых структур, представители трудовых коллективов, военно-патриотических объединений, кадеты и школьники.

В торжественной церемонии приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, премьер-министр Ярослав Семенов, руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Панов, представители министерств и ведомств, руководители столицы и депутаты республиканского парламента.