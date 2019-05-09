Москва, 9 мая, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись перехвата американского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата. Видеозапись опубликована в социальной сети Instagram.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

На кадрах видно, как пилотируемый военный самолет, по всей видимости российских ВКС, приближается к летящему чуть выше американскому БПЛА. Съемки ведутся с довольно близкого расстояния, что позволяет детально рассмотреть американский БПЛА.

«Ку-ку, мой маленький», — сказано в коомментарии к видеозаписи.

Стоит отметить, что американский БПЛА MQ-9 Reaper (Жнец) является разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом. Габариты его не так уж и малы. Размах крыльев — 20 метров, грузоподъемность — 1700 килограммов, максимальный вес — 4760 кг.

Данный БПЛА разрабатывался компанией General Atomics Aeronautical Systems. Максимальная скорость — 400 км/час, практический потолок — 13 тыс. метров, длительность полета без дозаправки — 24 часа.

https://www.instagram.com/p/BxMSxyjoV9f/