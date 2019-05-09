Киев, 9 мая, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к могиле своего деда Семена Ивановича Зеленского. Соответствующее фото он выложил на своей странице в Фейсбуке.

Победители в Великой Отечественной войне

«Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день», — отметил Зеленский.

Он также назвал 9 мая Днём благодарности за то, что «бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое». Кроме того, Зеленский считает, что никто не имеет права приватизировать победу в Великой отечественной войне.

«Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем — за возможность родиться и жить. Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу — огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев», — добавил Зеленский.