Пекин, 9 мая, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Команда бенчмарка (программа для тестирования производительности устройств) AnTuTu представила рейтинг Android-смартфонов с оптимальным соотношением цены и качества по итогам апреля 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте компании AnTuTu.

rawpixel Смартфоны

Производительность смартфонов оценивалась с помощью специальной программы AnTuTu, стоимость устройств считалась равной цене, установленной на китайской онлайн-площадке Jingdong Mall.

Лучшими смартфонами в ценовой категории до $150 были признаны Redmi Note 7, Meizu Note 8 и Lenovo Z5 6.

Среди устройств, стоимость которых составляет от $150 до $300, лучшее соотношение цены и качества показали Meizu X8, Meizu Note 9 и Xiaomi 8 SE.

Первое место в ценовом диапазоне $300−450 занял ZTE Tianxun Axon 9, выпущенный в апреле. Также в тройку вошли Meizu 16th и Xiaomi Mi 8.

Самыми лучшими устройствами дороже #450 были признаны игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2, выпущенный в апреле флагман от Meizu — 16s, а также iQOO от vivo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая на конференции Google I/O 2019 ведущий директор Android Стефани Катбертсон заявила, что общее количество активных Android-устройств достигло 2,5 млрд.