Хартум, 9 мая, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Переходный военный совет в Судане объявил о том, что было достигнуто соглашение с союзом оппозиции по вопросу организации системы власти на время переходного периода.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом заявил представитель военного совета Шамс-Эддин Кабаши во время пресс-конференции, проходившей в столице Судана городе Хартум.

По его словам, военный совет дал письменный ответ касательно конституционного документа, предложенного группой протеста «Союз за свободу и преобразования».

Кабаши сообщил, что совет имеет определенные замечания в отношении некоторых положений документа, при этом отметив возможность достижения соглашения по ним.

Представитель военного совета также подчеркнул, что в документ не включены положения об источниках законодательства, продолжительности переходного периода и полномочий управляющего совета.