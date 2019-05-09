Нью-Дели, 9 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. За последние семь лет потребление алкоголя в Индии выросло на 38%. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на исследование медицинского журнала «The Lancet».

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

Согласно опубликованным данным, с 2010 по 2017 год потребление алкоголя в Индии увеличилось с 4,3 до 5,9 литра на взрослого человека в год. В целом значительный рост данного показателя был зафиксирован в странах Южной и Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме и Мьянме. Эксперты утверждают, что общее увеличение потребления алкоголя характерно для населения развивающихся стран со средним уровнем дохода, в то время как в наиболее развитых благополучных странах наблюдается некоторое сокращение объемов потребления алкогольных напитков.

Отметим, что средний общемировой показатель потребления алкоголя составляет 6,5 литров на взрослого человека в год. Предполагается, что к 2030 году этот показатель увеличится на 17% и достигнет 7,6 литров.

Результаты указанного исследования были опубликованы в медицинском журнале «The Lancet» 8 мая. Исследование опирается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о потреблении алкоголя в 189 странах мира.