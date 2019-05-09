Мадрид, 14 января, 2017, 20:08 — ИА Регнум. 14 января на сталионе «Камп Ноу» был разыгран матч 18-го тура Испанской Премьер-лиги (BBVA) между командами «Барселона» и «Лас-Пальмас». Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

«Сине-гранатовые» находятся на 3-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 очков. «Unión Deportiva» находятся на 8-й позиции с 24-мя очками.

Уже на 14-й минуте матча уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес открыл счет в матче — 1:0.

Только во втором тайме на 52-й минуте на добивании успешно действует аргентинский вингер (атакующий фланговый полузащитник, роль которого забивать и простреливать в штрафную) Лионель Месси — 2:0.

Через 5 минут Луис Суарес оформил дубль крученым ударом в дальний угол ворот — 3:0.

На 59-й минуте встречи турецкий полузащитник Арда Туран удачно сыграл на добивании и довел счет до разгромного — 4:0.

В конце матча на 80-й минуте испанский защитник Алеиш Видаль замкнул прострел Лионеля Месси — 5:0.

На данный момент «Барселона» поднялась на вторую строчку и обогнала «Севилью», набрав 38 очков.

Лас-Пальмас остался на 8-й позиции с 24-мя очками.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Маскерано, Видаль, Бускетс, Рафинья, Гомес, Туран, Месси, Суарес.

«Лас-Пальмас»: Варас, Элдер, Лемос, Гарсия, Маседо, Гомес, Меса, Виера, Доминингес, Боатенг, Эль-Жар.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиао.

Голы: Суарес 14 — 1:0, Месси 52 — 2:0, Суарес 57 — 3:0, Туран 59 — 4:0, Видаль 80 — 5:0.