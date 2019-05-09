Нью-Дели, 9 мая, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Специальный представитель Соединённых Штатов Америки по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад высоко оценил вклад Индии в развитие Афганистана. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением американский дипломат выступил в ходе своего визита в Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

На протяжении поездки в Индию Залмай Халилзад провел ряд встреч со своими индийскими коллегами — министром иностранных дел Сушмой Сварадж, заместителем главы МИД Индии Виджаем Гокхале и советником премьер-министра Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. В ходе консультаций с индийским внешнеполитическим руководством спецпредставитель США высоко оценил ту поддержку, которую Нью-Дели оказал афганскому мирному процессу. Залмай Халилзад также особо подчеркнул важность вклада Индии в развитие Афганистана. В ходе консультаций стороны оценили дальнейшие пути и перспективы урегулирования афганского конфликта.

Напомним, что Залмай Халилзад возглавил делегацию США в ходе шестого раунда переговоров между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Вашингтоном, который начался в Катаре 1 мая. Впоследствии 6 мая переговорный процесс был приостановлен в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан.