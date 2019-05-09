Владикавказ, 9 мая, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Праздничный парад, посвященный 74-ой годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся накануне 9 мая в Северной Осетии. Местом парада стал военно-исторический мемориальный комплекс «Барбашово поле». В 1942 году в этих местах шли ожесточенные бои. Фашистов остановили ценой тысяч жизней солдаты Красной Армии и бойцы дивизии НКВД.

Пресс-служба МВД РСО-Алания Мемориал «Барбашово поле»

Пресс-служба МВД РСО-Алания В почетном карауле

Пресс-служба МВД РСО-Алания Глава РСО-Алании Вячеслав Битаров с ветеранами

Открывая парад, глава республики Вячеслав Битаров, отметил, что мы в неоплатном долгу перед ветеранами, и поздравил всех участников праздничного мероприятия с великим для всей страны праздником — Днем Победы. Наибольшее внимание в этот день было оказано ветеранам — участникам Великой Отечественной войны Хизиру Гулуеву и Сафарби Цалиеву. Они также поздравили присутствующих, пожелав всем мирного неба над головой.

Пресс-служба МВД РСО-Алания Герои настоящие и будущие

С Днем Победы поздравил собравшихся Юрий Барбашов — родной племянник легендарного сибиряка, Героя Советского Союза Петра Барбашова, имя которого носит мемориал в Северной Осетии. Звание Героя ему было присвоено посмертно за совершенный 9 ноября 1942 года подвиг. Возле селения Гизель он закрыл своим телом амбразуру дзота, дав тем самым возможность своему подразделению выполнить боевую задачу.

Пресс-служба МВД РСО-Алания Конный парад

Со словами благодарности обратился к ветеранам министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

«Сложно найти слова, чтобы выразить безмерную благодарность фронтовикам за тот подвиг, который они совершили в свое время, освободив мир от нацизма. Мы сегодня гордимся своими дедами и прадедами. Они не зря воевали, они боролись за то, чтобы был мир во всем мире. И мы, как молодое поколение, обязаны пронести знамя Победы достойно и сохранить мир, сделать все, чтобы наша Родина процветала», — цитирует генерала пресс-служба МВД.

Пресс-служба МВД РСО-Алания Подразделение кинологов на параде

Под троекратный залп салютной группы участники парада почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и остался лежать на полях сражений. Они возложили цветы к братской могиле и мемориалу бойцам Красной Армии. В торжественном марше приняли участие порядка 300 парадных расчетов МВД республики.