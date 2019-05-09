Москва, 9 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В Москве прошёл торжественный парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Марш на Красной площади открывал министр обороны РФ Сергей Шойгу при участии главнокомандующего Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Под музыку из песни «Священная война» знамённая группа батальона почётного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и знамя Победы. Символы пронесли по Красной площади под восторженные овации трибун. С героической Победой советского народа над фашизмом жителей России поздравил глава государства Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Марш открыла рота барабанщиков военного музыкального училища Минобороны России имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Торжественной колонной прошли воспитанники Московского и Тверского суворовских училищ, учащиеся кадетского корпуса и военно-патриотического движения Юнармия. Впервые в параде принимало участие подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход военной техники на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход военной техники на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На параде была продемонстрирована мощь военной техники России — танк Т-34−85, автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков. Воздушную часть парада увидеть не удалось — её отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы на Красной площади

Напомним, всего в параде приняли участие свыше 13 тысяч человек, было подготовлено 130 единиц вооружения и техники. На праздничном мероприятии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и известный актер Стивен Сигал.