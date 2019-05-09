Село Яковлево, Тульская область, 9 мая, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан вспоминают в селе Яковлево Заокского района Тульской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 мая, в День Победы к памятнику погибшим землякам жители села приносят цветы.

ИА REGNUM Село Яковлево, Тульская область, памятник погибшим землякам

Основные праздничные мероприятия проходят в административном центре района — поселке Заокский, там же традиционно проходит шествие «Бессмертного полка».

Хотя наступавшие в 1941 году немецко-фашистские войска не смогли прорваться в Заокский край и были отброшены назад зимой 1941−1942 года, в критический момент немцы оказались всего в 20 км от деревни Пущино. Осенью и зимой 1941 года Заокский край стал прифронтовой полосой.

Известно, что за время войны в армию были призваны 8073 жителя Заокского района, из них домой не вернулись 3577 человек.