Пермь, 9 мая, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Перми в акции «Бессмертный полк», которая состоялась на центральной площадке города, приняли участие 32 тысячи человек. Помимо этого Бессмертный полк прошагал еще в трёх районах краевой столицы — Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском, где в общей сложности участниками стали еще 7 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Пресс-служба администрации Пермского края Акция «Бессмертный полк» в Перми

Участники акции в Перми прошли по Октябрьской площади, вышли на улицу Ленина и направились к главной сцене у Театра-Театра. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах или в тылу Великой Отечественной войны, или не доживших до сегодняшнего дня.

К шествию традиционно присоединился глава Пермского края Максим Решетников. В «Бессмертном полку» он прошел вместе с портретом отца Геннадия Николаевича.

«Несём портреты дедов — Николая Ивановича — папин папа, мой дед, — сказал Максим Решетников. — Он всю жизнь отработал шлифовальщиком на тогда заводе им. Сталина, потом — заводе им. Свердлова. Дед Илья — это брат Николая Ивановича, он отработал на «полуторке» водителем, тоже практически всю войну прошел».

Также глава Прикамья отметил, что важно передавать память о войне следующим поколениям:

«Этот праздник символизирует передачу огня. В нас всех кровь поколения победителей: кровь людей, которые прошли очень серьезные испытания, таких испытаний, наверное, за последние 100−200 лет не было. Кровь людей, которые все это преодолели, которые вернулись живыми. С одной стороны с ними всегда были товарищи, с другой стороны — безумное желание жить. И они первыми полетели в космос, восстановили страну. А мы их дети, внуки, правнуки, значит, мы тоже это все можем, когда у нас есть цель. Это понимание — главное, что мы должны передавать следующим поколениям, как вечный огонь: «нам завещанный одним, другим передадим». И 9 мая — праздник о передаче этого огня, о том, что ведет нас дальше».

Добавим, в 2018 году в акции «Бессмертный полк» в Перми приняли участие более 38 человек.

Напомним, сегодня в течение дня во всех районах Перми пройдут праздничные мероприятия: все они будут объединены общей темой — «Песни военных лет». На эспланаде памятника «Героям фронта и тыла» в течение дня будут работать полевая кухня, детские площадки, экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр и фотоателье. Завершится праздничный день салютом.