Чита, 9 мая, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Судя по обширной праздничной программе, которую в Забайкалье посвятили Дню Победы, личное участие врио губернатора Александра Осипова в жизни края, в том числе в массовых мероприятиях, становится обязательным элементом его работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора Забайкалья Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов

Самое массовое мероприятие празднования — парад Победы и акция «Бессмертный полк» — состоялись сегодня, 9 мая, на площади Ленина. В шествии полка приняли участие около 10 тысяч человек, в том числе глава Забайкальского края Александр Осипов.

«Бессметный полк» прошёл от центральной площади до мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев», где состоялся торжественный митинг с выступлением первых лиц, возложение венков к вечному огню.

В праздничную программу вошли: интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времен Великой Отечественной войны, интерактивные площадки «Полевой лагерь», «Оружие Победы», полевая солдатская кухня, реконструкция боя.

На площади Революции организовано народное гуляние «Победный день весны поет». Также жители Забайкалья могли поучаствовать в мастер-классах по исполнению фронтовых песен и частушек. Маленьким читинцам показали представление и организовали игры, тематические квесты, участие в акции «Письмо солдату». Работала ретрофотомастерская «Альбом нашей памяти».

На стадионе СибВО провели марш поколений и демонстрацию военной техники. Парадом войск Читинского гарнизона командовал парадом начальник 212-го окружного учебного центра генерал-майор Александр Глазков. Принимал парад командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Роман Бердников. Перед началом парада руководитель региона Александр Осипов обратился к ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, военнослужащим, жителям и гостям города с поздравительной речью:

«Сегодня вся страна отмечает День Великой Победы. Этот день важен для нас. Мы помним, какую цену наши отцы и деды заплатили за него. Им пришлось пойти на величайшие жертвы, проявить все лучшие качества, накопленные веками — готовность пожертвовать собой ради близких, ради Родины, целеустремленность к победе, чтобы подарить последующим поколениям две великие ценности — жизнь и свободу. Мы должны быть достойны подвига наших дедов и отцов».

Глава Забайкалья поблагодарил ветеранов, тружеников тыла за их мужество, героизм. Открыли парад барабанщицы Хинганской бригады управления. Кроме военнослужащих Читинского гарнизона, в торжественном строю по площади Ленина прошли парадные расчеты региональных управлений ФСБ России, ФСО России, УФСИН, МЧС России, Читинского суворовского училища МВД России и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Впервые на параде маршировали сотрудники войск национальной безопасности России по Забайкальскому краю. Мастерство владения оружием продемонстрировали военнослужащие роты Почетного караула.

«В параде, посвященном 74-ой годовщине Победы, приняли участие около 1800 человек. В составе механизированной колонны было задействовано 44 единицы техники, в том числе, танки Т-72Б, зенитно-ракетные комплексы С-300, «Стрела-10» и «Бук», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие боевые единицы. За действом наблюдали гости из Монголии, специально приехавшие в Забайкалье на торжества», — информирует пресс-служба забайкальского губернатора.

Очевидно, что новый масштаб празднования 9 мая в Забайкалье — свидетельство особого уважения к истории страны и региона, дань памяти его героям. Напомним, ветеранов Великой Отечественной войны в Забайкалье осталось всего 286 человек.