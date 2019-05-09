Калуга, 9 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 9 мая поздравил жителей региона с великим праздником — Днём Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской управы Калуги «Свеча Памяти»

В поздравлении калужского губернатора, в частности говорится: «Мы всегда будем преклоняться перед мужеством и стойкостью военного поколения. На многие десятилетия этот великий подвиг стал для нас неиссякаемым источником силы для новых свершений и преодоления любых испытаний. И сегодня мы находим в тех событиях высокие нравственные ориентиры, которые необходимы, чтобы двигаться вперёд».

Между тем, традиционная акция «Свеча памяти» в девятый раз состоялась вечером 8 мая в Калуге. Несмотря на непогоду, более трёх тысяч человек пронесли зажжённые лампады и свечи от сквера Мира до площади Победы. Возле Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата калужане выложили свечами цифры 7 и 4, в честь очередной годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками и почтили павших минутой молчания.