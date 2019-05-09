Екатеринбург, 9 мая, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подходят к концу мероприятия, приуроченные к 74-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Утром в центре города традиционно прошли парад и «Бессмертный полк».

Алексей Колчин REGNUM На параде

Алексей Колчин REGNUM Знаменосцы

Алексей Колчин REGNUM По брусчатке

Алексей Колчин REGNUM Объезд колонн

Парадным шагом по брусчатке площади 1905 года прошли более двух тысяч человек. Среди них суворовцы, кадеты, войска Центрального военного округа, ФСИН России и других силовых ведомств.

Алексей Колчин REGNUM Зрители

Алексей Колчин REGNUM Юные барабанщики

Алексей Колчин REGNUM Замерли в ожидании

Затем на площадь вышла автомобильная и бронетехника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. После прохождения техники на площади 1905 года состоялись показательные выступления.

Алексей Колчин ИА REGNUM После парада

Алексей Колчин ИА REGNUM На параде

Алексей Колчин ИА REGNUM Показательные выступления

Алексей Колчин ИА REGNUM Музыканты

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны

Алексей Колчин REGNUM Ветеран

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран

Алексей Колчин REGNUM Проезжают по площади

Алексей Колчин REGNUM Военная техника

Алексей Колчин REGNUM Мотоциклисты

Алексей Колчин REGNUM Боевая техника

Алексей Колчин REGNUM Боевая машина

Затем началось шествие «Бессмертного полка». Как и год назад, и два, и три года назад проспект Ленина был заполнен людьми. Море людское прошло к площади 1905 года. Участники шествия поздравили ветеранов с Днём Победы, поблагодарили за Победу и вручили цветы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор приветствует ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Благодарность ветерану

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Алексей Колчин ИА REGNUM Идёт «Бессмертный полк»

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны

Алексей Колчин ИА REGNUM Ребёнок благодарит ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники «Бессмертного полка» благодарят ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран

Акция «Бессмертный полк» объединила десятки тысяч жителей Екатеринбурга. По разным оценкам, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек.