Екатеринбург, 9 мая, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подходят к концу мероприятия, приуроченные к 74-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Утром в центре города традиционно прошли парад и «Бессмертный полк».

Алексей Колчин REGNUM
На параде
Алексей Колчин REGNUM
Знаменосцы
Алексей Колчин REGNUM
По брусчатке
Алексей Колчин REGNUM
Объезд колонн

Парадным шагом по брусчатке площади 1905 года прошли более двух тысяч человек. Среди них суворовцы, кадеты, войска Центрального военного округа, ФСИН России и других силовых ведомств.

Алексей Колчин REGNUM
Зрители
Алексей Колчин REGNUM
Юные барабанщики
Алексей Колчин REGNUM
Замерли в ожидании

Затем на площадь вышла автомобильная и бронетехника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. После прохождения техники на площади 1905 года состоялись показательные выступления.

Алексей Колчин ИА REGNUM
После парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
На параде
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показательные выступления
Алексей Колчин ИА REGNUM
Музыканты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветераны
Алексей Колчин REGNUM
Ветеран
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветеран
Алексей Колчин REGNUM
Проезжают по площади
Алексей Колчин REGNUM
Военная техника
Алексей Колчин REGNUM
Мотоциклисты
Алексей Колчин REGNUM
Боевая техника
Алексей Колчин REGNUM
Боевая машина

Затем началось шествие «Бессмертного полка». Как и год назад, и два, и три года назад проспект Ленина был заполнен людьми. Море людское прошло к площади 1905 года. Участники шествия поздравили ветеранов с Днём Победы, поблагодарили за Победу и вручили цветы.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветераны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветераны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор приветствует ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Благодарность ветерану
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идёт «Бессмертный полк»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветераны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ребёнок благодарит ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники «Бессмертного полка» благодарят ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветераны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ветеран

Акция «Бессмертный полк» объединила десятки тысяч жителей Екатеринбурга. По разным оценкам, в ней приняли участие порядка 200 тысяч человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге