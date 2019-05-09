Абакан, 9 мая, 2019, 11:54 — ИА Регнум. По всей Хакасии сегодня, 9 мая, проходят торжества, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, на Первомайской площади в Абакане состоялся торжественный марш, в котором приняли участие военнослужащие, юнармейцы, кадеты и другие.

R-19.ru День Победы в Хакасии

Празднование Дня Победы началось с торжественного митинга. По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, принявшего участие в митинге, этот день — 9 мая — навсегда вписан в историю России.

«Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей страны — День Победы в Великой Отечественной войне. 74 года назад настала победоносная весна. Этот день навсегда вписан в историю России, а память о бессмертном подвиге живёт в сердце каждого жителя нашей страны», — сказал Валентин Коновалов.

Самым масштабным мероприятием в Абакане стала акция «Бессмертный полк». По данным республиканских властей, в 2019 году в абаканской колонне прошли порядка 20 тысяч человек. Они несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Праздничные мероприятия продолжила концертная программа.

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