Ашхабад, 9 мая, 2019, 11:48 — ИА Регнум. «Праздник Победы — величайшее событие, воплотившее стремление человечества к миру, дружбе и братству, к торжеству гуманизма и добра!», — заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя соотечественников с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пишет «Туркменистан. Золотой век».

Воины-туркменистанцы

По словам туркменского лидера, проводимые 9 мая мероприятия и встречи с ветеранами призваны воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и мужество, сплотить общество и вдохновить людей на новые созидательные дела.

Глава государства отметил, что «Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой».

«Война превратила в руины сотни городов, принесла разруху и голод, оборвала жизни миллионов людей. Несмотря на прошедшие десятилетия, эта захватническая, беспощадная по своей жестокости война оставила боль и страдания, горькие воспоминания в сердцах народов планеты, в том числе и туркменского народа. В рядах многонациональной армии, бойцы которой, не жалея жизней, отважно сражались с ненавистным врагом, были и наши земляки, в Великой Победе есть и их большая заслуга. Проявленное ими мужество стало высоким образцом героизма», — подчеркнул он.

Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что в годы войны население Туркменской ССР трудилось не покладая рук, оставшиеся в тылу туркменистанцы помогали фронту, а туркменские женщины сдали в Фонд обороны около 7,4 тонны золотых и серебряных украшений.

«Мы искренне гордимся своими мужественными земляками, преклоняем головы перед их военными подвигами и учимся у них беззаветной любви к Родине! Ведь это они, не жалея жизней своих, борясь с врагом на фронтах и трудясь в тылу, вместе с представителями других народов спасли человечество от порабощения и гибели. И сегодня мы, потомки героев, делаем все от нас зависящее для сохранения мира на планете и укрепления отношений дружбы и братства между народами», — подытожил президент Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Туркмении проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны и свыше 100 солдатских вдов.

Отметим, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами Ордена Славы.