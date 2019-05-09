Тюмень, 9 мая, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В тюменском селе Червишево историю Великой Отечественной войны изучают по звёздному небу. Необычная экскурсия проходит в праздничные дни в местной обсерватории «Старая башня», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Винсент Ван Гог. Звездная ночь

На звёздном небе насчитывается более 130 малых планет, названных в честь участников Великой Отечественной войны и городов-героев.

«Традиция называть малые планеты именами героев войны была заложена ещё советскими астрономами. Первой в этом ряду стала планета Зоя, названная в честь Зои Космодемьянской в 1968 году. Есть небесные тела, носящие имена и героев войны, чья биография связана с Тюменью. Например, разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова», — рассказывает создатель обсерватории Владимир Куракин.

Создатель сельской обсерватории считает, что при выборе имён для малых планет трудно найти более достойные, чем имена героев Великой Отечественной войны.

«Можно сказать, что астрономы вносят свою лепту в создание «звездного мемориала». Наш долг сохранить благодарную память о защитниках Родины в названиях небесных тел и передать её следующим поколениям», — отмечает Владимир Куракин.

Отметим, что данная обсерватория расположена недалеко от Тюмени и является достопримечательностью региона. Была создана на заброшенной водонапорной башне предпринимателем и депутатом думы Тюменского района, увлечённым астрономией Владимиром Куракиным в 2008 году.