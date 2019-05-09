В Германии запустили экспериментальную линию грузовых троллейбусов
Франкфурт-на-Майне, Германия, 9 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Немецкий концерн Siemens AG запустил экспериментальный участок линии для грузовых троллейбусов EHighway. Об этом сообщает New Atlas.
Проект Siemens EHighway предусматривает строительство специальных шоссе вдоль автобанов, оснащённых контактной сетью, подключенной к тяговым подстанциям. Эти шоссе будут использоваться для перевозок посредством специальных гибридных грузовых автомобилей, оборудованных токоприёмниками. Специалисты Siemens считают, что такие системы позволят не только уменьшить количество выбросов выхлопных газов, но и повысить энергоэффективность.
Первые две экспериментальные линии EHighway были запущены в Швеции и США, теперь Siemens сообщил о запуске линии в Германии. Результаты экспериментальных грузоперевозок на линии EHighway между развязками Цеппелинхайм — аэропорт Франкфурт и Дармштадт — Вайтерштадт позволят на практике оценить эффективность этой системы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте вице-президент подразделения Toyota в ЕС Геральд Киллманнзаявил, что в скором времени гибридные автомобили заменят транспортные средства с дизельными двигателями.