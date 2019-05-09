Киев, 9 мая, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Андрей Шевченко, являющийся главным наставником украинской футбольной мужской сборной, мечтает в будущем тренировать команду «Милан», его слова приводит 9 мая Calciomercato.

Aleksandr Osipov Андрей Шевченко

По словам Шевченко, команда «Милан» является частью его жизни, однако сам он в настоящее время занят работой в украинской сборной, при этом теперешний наставник команды Дженнаро Гаттузо делает в «Милане» отличную работу.

«Однажды я хотел бы возглавить «Милан», — признался главный тренер сборной Украины, добавив, что однажды, возможно, настанет и его очередь быть главным наставником команды.

Отметим, Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году, что стало его первым опытом самостоятельной тренерской работы. Во время своей игровой карьеры Шевечнко сыграл за «Милан» в 322 матчах и отметился в них 175 мячами.