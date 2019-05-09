Пекин, 9 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года китайская компания BOE Technology поставила 14,62 млн жидкокристаллических дисплеев, закрепившись на первом месте по объёмам поставок. Об этом сообщает пресс-служба BOE со ссылкой на данные исследовательской компании Qunzhi Consulting.

Elecfans.com Дисплей BOE

Китайская компания стала лидерам по поставкам LCD-панелей в 2018 году, обойдя южнокорейскую компанию LG. По данным Qunzhi Consulting, BOE в первом квартале 2019 года BOE нарастила объём поставок на 17% в годовом исчислении, увеличив отрыв от LG и других конкурентов.

Также BOE удалось нарастить поставки AMOLED-дисплеев (экранов на основе органических светодиодов с управляющей активной матрицей) до 11%. Однако безоговорочным лидером остаётся южнокорейская компания Samsung, поставившая в первом квартале 81% всех AMOLED-дисплеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе правительство Южной Кореи признало технологию производства OLED-дисплеев «базовой национальной технологией». После этого все сделки о продаже долей южнокорейских производителей OLED-дисплеев иностранным компаниям должны согласовываться с правительством.