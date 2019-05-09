Красноярск, 9 мая, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Красноярске 9 мая состоялось торжественное шествие в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вадим Кофман, krskstate.ru В Красноярске празднуют День Победы

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, торжественные мероприятия начались с внесения на площадь Революции Государственного флага РФ и копии Знамени Победы.

Ветеранов Великой Отечественной войны и всех присутствующих поздравил губернатор края Александр Усс. По его словам, День Победы — это особая, священная дата.

«Семьдесят четыре года назад наши отцы и деды победили в самой жестокой и страшной войне в истории человечества. Отстояли не только свободу и независимость нашей Родины, но и спасли от коричневой чумы весь мир», — отметил Усс.

Он напомнил, что на фронт ушли почти полмиллиона жителей Красноярского края. Каждый третий — погиб. Более 230 красноярцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а 55 стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Красноярске 9 мая пройдёт ряд праздничных мероприятий. Основные концертные площадки — площадь Мира и Театральная площадь.

Добавим, торжественные мероприятия и праздничные концерты в День Победы проходят по всему краю.

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