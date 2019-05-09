Черкесск, 9 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Юное поколение Карачаево-Черкесии приняло активное участие в подготовке к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. Накануне 9 мая в столице республики прошёл Парад мальчишей-кибальчишей. Принимал парад глава республики Рашид Темрезов, передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы КЧР Знамя Победы

Пресс-служба главы КЧР Отряды мальчишей-кибальчишей на параде

Стройными рядами под звуки военного марша прошли колонны участников движения «Волонтеры Победы», поискового отряда «Подвиг», воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска, отряды республиканских школ.

Пресс-служба главы КЧР Знамя Победы

Ольга Заузанова ИА REGNUM В едином строю

Ольга Заузанова ИА REGNUM Мальчиши-кибальчиши

Замыкали колонны воспитанники детских дошкольных учреждений республики. Они продемонстрировали «мощь военной техники», которую смастерили воспитатели детских садов вместе с родителями. Танки, самолеты, бронетехника под управлением юных участников парада в военной форме прошествовали мимо трибун.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Мини-бронетехника

Ольга Заузанова ИА REGNUM Колонны военной техники под управлением воспитанников детских садов города Черкесска

После этого над центральной площадью Карачаево-Черкесии раздались звуки музыки военных времен. Вальс Победы исполнили школьники Черкесска. Более 800 человек приняли участие в этом праздничном флешмобе.

Пресс-служба главы КЧР Вальс Победы

В честь 74-летия Великой Победы знаменная группа из 140 юнармейцев развернула Знамя Победы, площадь которого 200 кв. м. По площади пронесли также символ подвига советского народа — копию флага, водруженного в мае 1945 года на здании рейхстага в Берлине.