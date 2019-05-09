Село Новотырышкино, Алтайский край, 9 мая, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Плечом к плечу прошли сегодня, 9 мая, в «Бессмертном полку» сотни жителей села Новотырышкино, которое расположено в 162 км от Барнаула — столицы Алтайского края.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новотырышкино

Анна Алябьева ИА REGNUM Жители села Новотырышкино прошли в «Бессмертном полку»

Большинство из тех, кто пришёл сегодня с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны — школьники.

Анна Алябьева ИА REGNUM Школьники из Новотырышкино прошли в «Бессмертном полку»

По подсчётам корреспондента ИА REGNUM, Бессмертный полк в Новотырышкино собрал около 300 человек. Всего в селе проживает около 2 тысяч человек.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новотырышкино

День Победы в сёлах отличается от тех, которые привыкли наблюдать жители больших городов. Но и здесь есть свои традиции — ежегодно 9 мая на параде Победы возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зачитываются имена жителей Новотырышкино, которые не вернулись домой.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Новотырышкино

Здесь же установлен Мемориал Стена Памяти, где вписаны их имена.

Анна Алябьева ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

К сожалению, на параде в Новотырышкино не было ветеранов Великой Отечественной войны — в живых не осталось ни одного ветерана.

Тем острее воспринимались слова, произносившиеся сегодня.