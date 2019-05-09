Оренбург, 9 мая, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Оренбурге после торжественной части (парада и театрализованного представления) на площади им. В. И. Ленина горожане и гости областного центра переместились в музей под открытым небом «Салют, Победа!». В этот же парк привезли ветеранов, где для них организовали полевую кухню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Танки пользовались особой популярностью

Наталья Хомутова ИА REGNUM Для ветеранов Великой Отечественной войны организовали полевую кухню. В меню входит гречневая каша с тушенкой, бутерброды с салом, огурцы, фронтовые сто граммов

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Мемориальный комплекс переживает в этот день нашествие народа. Люди идут с шарами, флажками в честь Дня Победы, живыми цветами для ветеранов. Мемориал Вечный огонь утопает в цветах, которые возлагают благодарные потомки.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вечный огонь в парке «Салют, Победа!»

Однако не все посетители музея под открытым небом отличаются приличным поведением. Почти все экспонаты парка оказались «оккупированными» детьми и взрослыми. Лишь однажды я услышала, как родитель одёрнул своего ребенка, попытавшегося оседлать макет фашистского самолёта.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Культура поведения в музее под открытым небом

Наталья Хомутова ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета РС-20. Один из немногих экспонатов, на который не пытались залезть посетители парка

Работники парка признались в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что их слишком мало, а полиция занята охраной общественного порядка. Справиться с беспардонными посетителями, которых очень много, техперсонал парка оказался не в силах. Люди игнорировали таблички, на которых указано, что руками экспонаты трогать нельзя. Также внимание не обращали и на призывы стюартов парка «Салют, Победа!».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Экспонаты и посетители

Наталья Хомутова ИА REGNUM Танки пользовались особой популярностью

Стоит отметить, что в 2018 году 9 мая парк пережил нашествие и вандализм. В мемориальном комплексе побывали 5 тысяч человек. Итогом стали выбитые стекла на машинах, порванные сиденья, оторванные дверные ручки и другие повреждения. Трудно себе представить, чтобы, например, в музее истории города посетители заходили в клетку, в которой перемещали Емельяна Пугачёва, или примеряли посмертную маску Александра Пушкина в оренбургском музее. Так почему же в мемориальном выставочном комплексе горожане забывают о культуре поведения?

Напомним, выставочный комплекс «Салют, Победа!» является структурным подразделением Оренбургского губернаторского музея. Военно-исторический отдел был открыт в 2005 году, к 60-летию Победы.

В экспозиции под открытым небом представлено более 67 единиц крупногабаритных образцов военной техники и оружия. Тема тружеников тыла отражена показом сельскохозяйственной техники и оборудования оборонных заводов. Вся экспозиционная площадь парка условно разделена на разделы, посвященные важнейшим событиям и сражениям Великой Отечественной войны. Выставочный комплекс «Салют, Победа!» является центром военно-патриотического воспитания области и города Оренбурга. В 2014 году на экспозиции комплекса был реализован проект «Код Победы», о основу которого положен мобильный аудиогид для устройств на базе iOS и Android. К 70-летию Победы здесь провели масштабную реконструкцию архитектурных строений выставочного комплекса, отреставрировали боевую технику и обновили экспозиционный комплекс.