Киев, 9 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Шествие участников памятной акции «Бессмертный полк» началось в центре Киева. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают украинские СМИ.

Скриншот страницы youtube.com/Victorr Cletto Акции «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» в столице Украины выдвинулось от станции метро «Арсенальная» к Вечному огню в Парке славы. Акция «Бессмертный полк» в Киеве проходит под лозунгом «Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство».

Колонная «Бессмертного полка» движется по проезжей части улицы Мазепы, которая была предварительно перекрыта полицией. Безопасность мероприятия обеспечивает большое количество сотрудников полиции.

В начале колонны идут ветераны Великой Отечественной войны и оппозиционные депутаты Верховной рады Украины. Среди депутатов — лидеры партий «Оппозиционный блок», «Наши» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Новинский, Евгений Мураев и Юрий Бойко.

Колонны «Бессмертного полка «в Киеве сопровождает оркестр, который исполняет песни военного времени.