Токио, 9 мая, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Извержение вулкана Асо началось в Японии в префектуре Кумамото. Об этом 9 мая сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Вулкан находится на юго-западном острове Кюсю. В радиусе нескольких километров от кратера вулкана действует эвакуационная зона.

Сообщений о разрушениях либо пострадавших в результате извержения не поступало. О каком-либо влиянии извержения на авиасообщение информации не поступало.

Вулкан Асо — один из крупнейших вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1592 метра. За прошедший месяц это уже четвёртое извержение вулкана, предыдущее состоялось 3 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном извержении вулкана Асо. Власти настоятельно попросили местных жителей не приближаться к вулкану. За ходом извержения ведётся наблюдение.

Стоит отметить, что в 130 километрах от вулкана расположена АЭС «Иката».