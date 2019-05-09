Нальчик, 9 мая, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в преддверии Дня Победы состоялась торжественная передача удостоверений к государственным наградам родным и близким 29 героев-фронтовиков.

Пресс-служба главы КБР Вручение наград родным фронтовиков

Погибшие в годы Великой Отечественной войны, они даже не успели узнать, как оценила Родина их подвиг на полях сражений. В канун 74-летия Великой Победы их родные со слезами на глазах приняли награды из рук врио главы республики Казбека Кокова.

«Мы все в неоплатном долгу перед поколением победителей. Их высочайший патриотизм и самоотверженная любовь к Отечеству — пример для нынешних и будущих поколений. Наш долг следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне и её героях. Именно у них мы должны учиться любить Родину, гордиться своей страной», — цитирует слова Кокова его пресс-служба.

Руководитель республики напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибли. Защищая Родину более 40 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии. Их имена остаются в памяти народной благодаря руководителю поисковых работ Ахмеду Нахушеву. За его благородный многолетний труд по установлению и преданию гласности имён неизвестных героев Коков вручил ему награду, которой удостоило его Министерство обороны РФ — медаль «Памяти героев Отечества».

Удостоверения к государственным наградам вручены родным

гвардии старшего лейтенанта Сафарби Чеченова, красноармейца Мусы Бижева, лейтенанта Мухадина Хагабанова — к ордену Красной Звезды;

красноармейца Исхака Геккиева — к ордену Славы IIIстепени, медалям «За отвагу» и «За оборону Кавказа»;

рядового Гузера Камбачекова — к ордену Отечественной войны II степени;

младшего лейтенанта Хазратали Хатажукова к медали «За оборону Севастополя»;

красноармейца Мухтара Хупсергенова — к медалям «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда»;

младшего лейтенанта Хажмусы Кашежева, красноармейцев Хабалы Гетериева и Темиша Березгова — к медали «За оборону Сталинграда»;

красноармейца Гумарби Молова, сержанта Абу Бугова, старшего лейтенанта Махмута Чочаева — к медали «За оборону Ленинграда».

Документы к медали «За оборону Кавказа» получили родные красноармейцев Мусы Бугова, Музира Нахушева, Хажбары Кодзова, Анатолия Жемухова, Жамбота Соблирова, Казима Шорова, Сали Яганова, Гумара Керефова, Тота Даова, Биляла Эржибова, Маша Кашежева, Тамиша Доткулова, гвардии красноармейцев Туты Кумыкова и Карнея Кашежева, сержанта Махмуда Калмыкова, заместителя политрука Аюба Мамхегова.