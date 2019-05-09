Гуанчжоу, Китай, 9 мая, 2019, 10:06 — ИА Регнум. «Бессмертный полк» прошёл сегодня по улицам китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун. И пусть колонна «Бессмертного полка» была не такой многочисленной, как в российских городах, но в этом «Бессмертном полку» вместе шли россияне и белорусы, украинцы и китайцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Демиденко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Гуанчжоу

Михаил Демиденко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Гуанчжоу

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Историко-патриотическая акция «Бессмертный полк» проходит уже несколько лет в пяти городах КНР, в том числе и в Гуанчжоу.

В Гуанчжоу «Бессмертный полк» проходит от Центральных ворот до беседки Советско-китайской дружбы. В одном строю с портретами своих родных, принимавших участие в борьбе с фашистской Германией и милитаристской Японией, идут россияне, белорусы, украинцы, граждане других бывших советских республик вместе с гражданами Китая.

«Официально День Победы в Китае отмечают 3 сентября, но в «Бессмертном полку» участвуют очень многие, здесь, в Гуанчжоу, работает много предпринимателей из бывших советских республик. Пусть история нас разделила, но память о Великой Отечественной войне, о наших прадедах, прабабушках, родных, которые воевали и отстояли мир для всех нас не имеет границ. Мы сегодня все вместе здесь. Мы помним! Мы гордимся нашими родными!» — рассказал предприниматель из Хабаровского края Михаил Демиденко.

Михаил Демиденко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Гуанчжоу

Акция «Бессмертный полк» проводится при поддержке Генерального консульства России в Гуанчжоу, она также согласована с государственными органами КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине сегодня прошла акция памяти «Бессмертный полк». В ней приняли участие 400 человек.