Горно-Алтайск, 9 мая, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Республика Алтай празднует День Победы. В столице региона — городе Горно-Алтайске — 9 мая состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие порядка 5 тысяч человек. Они несли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Горно-Алтайске

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM Участники шествия «Бессмертного полка»

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в колонне «Бессмертного полка» прошли первые лица региона, в том числе врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, с портретами своих дедов.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин с портретами своих дедов

«Война не обошла стороной нашу семью: у меня воевали оба деда. Хорохордин Григорий Николаевич был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Второй дед — Чучкаев Алексей Михайлович — воевал в З3-м строительном полку, а затем в 161-м артиллерийском полку. Я горжусь ими!» — отметил ранее Хорохордин.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM 9 мая 2019 года, Парк Победы, город Горно-Алтайск

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в этом году жители Республики Алтай встали в ряды «Бессмертного полка» в седьмой раз.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Горно-Алтайске

Акцию сопровождал волонтёрский корпус из десятков добровольцев. Движение полка в Горно-Алтайске началось в 09:30 по местному времени от здания бывшей «Автоколонны 1931» по проспекту Коммунистическому. Колонна прошла до Парка Победы.

Татьяна Иващенко , ИА REGNUM Фонтан в Парке Победы в Горно-Алтайске

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в «Бессмертном полку» в Горно-Алтайске прошли 4,5 тысячи человек.